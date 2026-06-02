ಧಾರವಾಡ | ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಐಎಂಎ ಬೆಂಬಲ

ಧಾರವಾಡ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಭಜಿಸಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋರಾಟಗಾರರ ವೇದಿಕೆಯವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಹೋರಾಟವು ಸೋಮವಾರ 18 ನೇ ದಿನ ಪೂರೈಸಿತು.

ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಧಾರವಾಡ ಶಾಖೆಯವರು (ಐಎಂಎ) ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಬಿ.ಡಿ ಹೀರೆಮಠ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರ ನೀಡಿದರು.

ಐಎಂಎ ಧಾರವಾಡ ಶಾಖೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಜಗದೀಶ್ ನಿರಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಧಾರವಾಡದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ರಾಜೀವ್ ಗೋಥೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಪು, ಡಾ. ಸುಧೀರ ಜಂಬಗಿ, ಡಾ, ನವೀನ ಮಂಕಣಿ, ಡಾ, ಶಿವಕುಮಾರ ಕುಂಬಾರ, ಡಾ, ಜಗದೀಶ ನಿರಾಡಿ, ಡಾ.ಗೋಥ, ಡಾ. ಸುಹಾಸ ಹಂಚಿನಮನಿ, ರಾಜೀವ ಡಾ. ಜೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ, ಡಾ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬೆಕರ, ಡಾ. ಉದಯ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ, ಈಶ್ವರ ಶಿವಳ್ಳಿ, ಮೋಹನ ರಾಮದುರ್ಗ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260602-24-244012183