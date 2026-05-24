ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ: ಮುಂದುವರಿದ ಹೋರಾಟ

ಧಾರವಾಡ: ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಚನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಶನಿವಾರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ 'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣ' ಫಲಕದ 'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ' ಪದದ ಮೇಲೆ ಕಾಗದ ಅಂಟಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆಯವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶನಿವಾರ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಫಲಕದ 'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ' ಪದಕ್ಕೆ ಕಾಗದ ಅಂಟಿಸಿ 'ಎಚ್ಡಿಎಂಸಿ ಸಾಕು, ಡಿಎಂಸಿ ಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>'ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋರಾಟವು ಜನಾಂದೋಲನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಬಿ.ಡಿ.ಹಿರೇಮಠ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಶಂಕರ ಹಪ್ಪಣ್ಣವರ, ಕಿಶೋರ ಬಡಿಗೇರ, ಶಂಕರ ನೀರಾವರಿ, ಆಸ್ಮಾ ಸೈಯದ್, ಭಾಷಾ ಸಾಬ್ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ರಾಜು ಬಿರಜನವರ, ಪ್ರಕಾಶ ಘಾಟಗೆ, ರಾಜಶೇಖರ ಕಮತಿ, ಸಂಭಾಜಿರಾವ್ ಗೋಡಸೆ, ವಿನಯ ಬಾಬರ, ನವೀನ ಕದಂ, ಮಹೇಶ ಘಾಟಗೆ, ಅರವಿಂದ ಏಗನಗೌಡರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>