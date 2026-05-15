ಧಾರವಾಡ: ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಶೀ ಬಾಕ್ಸ್’ ಕಡ್ಡಾಯ

ಧಾರವಾಡ: 'ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು.ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರಿ– ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ10 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಲ್ಲಿಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 'ಶೀ ಬಾಕ್ಸ್' (ಸೆಕ್ಷುವಲ್ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್)ಅಳವಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಆರ್. ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ನಿಷೇಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿವಾರಿಸುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಜಿಲ್ಲೆಯ 66 ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು, ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದು,ಆಂತರಿಕ ದೂರು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 1,408 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 928 ಕಚೇರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 'ಶೀ ಬಾಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, 480 ಕಚೇರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದರು.

'391 ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು shebox.wcd.gov.in. ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.314 ಕಚೇರಿಗಳು ಆಂತರಿಕ ದೂರು ಸಮಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ' ಎಂದರು.

'ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಉಂಟಾದರೆ 'ಶೀ ಬಾಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು 'ಶೀ ಬಾಕ್ಸ್' ತೆರೆದು ನೋಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ, ಜಿ.ಪಂ. ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತೊದಲ ಬಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ದೂರು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಜಾತಾ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎಚ್.ಎಚ್.ಕುಕನೂರ ಇದ್ದರು.