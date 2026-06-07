‘ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೇಳ ಇಂದು ಕೊನೆ: ಶೇ 30 ರಿಯಾಯಿತಿ

<p>ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಎನ್ಟಿಟಿಎಫ್ ಬಳಿಯ ದೈವಜ್ಞ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗದ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟದ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಳ ಜೂನ್7 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಶೇ 30ರವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕ್ರೇಪ್ಕ್, ರಾಯಲ್ ಕಾಂಚಿಪುರಂ, ತಸ್ಸರ್, ಬನಾರಸಿ ಮತ್ತು ಜಮಾವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಮೇಳದಲ್ಲಿವೆ. ಚಂದೇರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಮೀರ ಶಾಲುಗಳು ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೇಕಾರರ ಅಧಿಕೃತ ಸೀರೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ನೈಜ ರೇಷ್ಮೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-24-126477220</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>