ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಗತ್ಯ, ಅನಿವಾರ್ಯ

ಧಾರವಾಡ: 'ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿಗಳವರು ಕೂಡಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ 75 ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ 75 ಅಭಿನಂದನೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬರಹ ಬದುಕಿನ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪಾಟೀಲ ಅವರು 'ಗೈರ ಸಮಜೂತಿ' ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರದ ಚಿತ್ರಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ಧಾರೆ. ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ, ನಾಡಿನವರು ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕಿದೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಮಜೂತಿ ಸಂಗತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸಾಗಬೇಕಿರುವ ಸೂಚನೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಆಯಾಮದ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಣಯ, ಒಲವು, ಪ್ರೀತಿ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಜೀವಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾವಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಶಾಸ್ತ್ರ ಅವರ ಬರಹ ಯಾನ. ಪ್ರಾಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಸ್ತು, ಪ್ರಾಣಶಾಸ್ತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯ ವಸ್ತು. ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೂಕವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಾಟೀಲರ 'ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ', 'ತೇರು', 'ಜೀವ ಸ್ಪರ್ಶ: ವಿಮರ್ಶೆ ಚಿಂತನೆ' ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರೇಮಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಜೋಗಿ, ವಿಮರ್ಶಕ ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ, ಲೇಖಕ ಶಶಿಧರ ತೊಡಕರ, ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದುಷ್ಯಂತ ನಾಡಗೌಡ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಸಂಚಾಲಕ ಎಂ.ಎ.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ವಿನಾಯಕ ಅರಳಸುರಳಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಕಥಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>