ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ

**ಧಾರವಾಡ**: ನಗರದ ಗಿರಿನಗರದ (ಪೃಥ್ವಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಮೀಪ) ಮನೆಯ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಮ್ಯಾಗೇರಿ (20) ಎಂಬಾತ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನೇಣುಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಲಂಚ ಕೇಳಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. 

ಆದಿತ್ಯ ಅವರು ನಗರದ ಕಿಟೆಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿಎಸ್.ಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಗಿರಿನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ತಂಗಿ ಜತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಮೂಲತಃ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದವರು.

ಆದಿತ್ಯ ತಾಯಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, '₹ 2 ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 10.30ರ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 

'ಸ್ನೇಹಿತರ ಜತೆ ಇದ್ದ ಆದಿತ್ಯನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ಎಳೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಅವನನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನ ಅವನ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದಿತ್ಯ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಣ ಕೊಡು ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದ. ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ' ಎಂದರು. 

'ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಠಾಣೆಯವರು 18 ಮಂದಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಲಂಚ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಡಿಸಿಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.