ನಾಟಕೋತ್ಸವ 27ರಿಂದ

<p>ಧಾರವಾಡ: ಕಲಾವಿದೆ ತೆರೇಸಮ್ಮ ಡಿಸೊಜಾ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಏ.27ರಿಂದ 29ರ ವರೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹೆಲನ್ ಮೈಸೂರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘27ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬೆಲ್ಲದ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸುವರು. ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೊಸಮನಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಹಾದೇವ ಹೊಸೂರ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಅಕ್ಕ ಅಂಗಾರ ತಂಗಿ ಬಂಗಾರ’ ನಾಟಕವನ್ನು ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಪಂಡಿತ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘28ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ‘ರಂಗ ಚಿಂತನೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪ್ರಕಾಶ ಗರುಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಲತಿ ಸುಧೀರ್, ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. 28 ಮತ್ತು 29ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ‘ಅಮೀರಬಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕಿ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೊ.ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರ ‘ಅಮೀರಬಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕಿ’ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೇಲೂರು ರಘುನಂದನ್ ಅವರು ರಂಗಪಠ್ಯ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲನ್ ಮೈಸೂರು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವರು. 29ರಂದು ಸಂಜೆ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ತೆರೇಸಮ್ಮ ಡಿಸೊಜಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಭು ಹಂಚಿನಾಳ, ಗೀತಾ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-24-1167054939</p>