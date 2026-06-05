‘ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ; ಅನುವಾದದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು’

<p>ಧಾರವಾಡ: ‘ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅದು ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷಿತಿಜವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಆರ್. ಯರವಿನತೆಲಿಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ‘ಅನುವಾದ ಒಂದು ಕಲೆ’ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅನುವಾದ ನಿರಂತರ ಕ್ರಿಯೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಅನುವಾದವು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ಶಬ್ದಕೋಶದ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಇ.ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಂ.ಎ. ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದತ್ತಿದಾನಿ ನಂದಾ ಪಾಟೀಲ, ಗುರು ಹಿರೇಮಠ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-24-514507751</p>