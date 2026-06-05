ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad

‘ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ; ಅನುವಾದದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 1:12 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 1:12 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaDharwadEducation
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT