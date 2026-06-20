<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಸ್ಖೃತಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವರಿಗೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಜನಜಾತಿ (ಎಸ್ಟಿ) ಸ್ತಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಿರಿಜನ ಸುರಕ್ಷಾ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಗಂಗಾಧರ ತಿಂಥಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅವರ 15ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೇ 24ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಜಾತಿ ಸಮಾಗಮದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಲೋಕೂರ್ ಸಮಿತಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜನಜಾತಿ (ಎಸ್ಟಿ) ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಮತಾಂತರವಾದವರಿಗೆ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬಾರದು. ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆ ಮುಖಂಡ ಧೋಂಡು ಪಾಟೀಲ, ಕರಬಸಪ್ಪ ರೇವಡಿಹಾಳ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>