ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ | ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ: ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಹನುಮನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಜಾಕ್ವೆಲ್ನಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ನೀರು 6 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಎತ್ತುವ ಯಂತ್ರ ಕೆಟ್ಟರೆ 7 ಇಲ್ಲವೇ 8 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಗುಡ್ಡದ ಓಣಿಯ ನಿವಾಸಿ ಮಹಾದೇವಿ ಸವನೂರ ಹೇಳಿದರು.

ಜಾನುವಾರುಗಳ ಉಪಚಾರ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯ ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಆರೇಳು ದಿನಗಳಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮದುಸೂಧನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ನೀರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ನಳದ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260602-24-788537854