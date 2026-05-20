ಧಾರವಾಡ: 'ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ' (ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಆಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ) ಕಾಯ್ದೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ನರೇಗಾ ಕೆಲಸವನ್ನು 200 ಮಾನವ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹ 600 ಕೂಲಿ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರೈತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ (ಎಐಕೆಕೆಎಂಎಸ್) ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾಭವನ ಆವರಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. 'ಕೆಲಸದ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು', 'ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ' ಭಿತ್ತಿಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ದಿನಗಳಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಉದ್ಯೋಗದ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದರ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಡಗನ್ನವ, ದೀಪಾ ಧಾರವಾಡ, ಶರಣು ಗೋನವಾರ, ರಸೂಲ್ ನದಾಫ್, ಮಾರುತಿ ಪೂಜಾರ, ದಿವಾನ್ಸಾಬ್ ,ಮಂಜುಳಾ, ಸಿದ್ದಮ್ಮ, ಹನುಮವ್ವ, ಶಶಿಕಲಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-24-96866631</p>