ಪಶುವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ; ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಕಲಾವತಿ ಬೈಚಬಾಳ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪಶು ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗದ ಕಾರಣ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಧಾರವಾಡದ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 449 ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 193 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 256 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಸ್ಪತ್ರೆ), ಮುಖ್ಯ/ ಹಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವಿಸ್ತರಣೆ) (ಸಂಪಚಿ), ಮುಖ್ಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ನಗರ), ಹಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್) ಹುದ್ದೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಭರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು, ಕಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು, ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು, ಎಕ್ಸರೇ ತಜ್ಞರು, ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, 'ಡಿ' ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು, 'ಡಿ' ದರ್ಜೆ (ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಯೂ ಆಗಬೇಕಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗದ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲ. ಕೆಲ ಪಶು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿದ ರೈತರ ಆರೋಪ.

ವೈದ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಪಶು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕವಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260427-24-88604364