ಧಾರವಾಡ | ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

ಧಾರವಾಡ: 'ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಸ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ 'ಪರಿಸರಕ್ಕಾರಿ ನಾವು'ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಹೊಸ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಕಸ ಘಟಕದ ಬಳಿಯಿಂದ ನಗರದ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಿದರು. 'ಇಂದು ಕಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ನಾಳೆ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ', 'ಕಸ್ತ ಮುಕ್ತ ಧಾರವಾಡ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು', 'ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ', 'ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ' ಮುಂತಾದ ಭಿತ್ತಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.

ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಡಸೋಸಿಯ ನಿಜಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದರೆ ಕಸ ಒಯ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕುವುದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ಕಸವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಸಿ ಕಸ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಕಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ನಗರದ ಒಂದೂ ವೃಕ್ಷ ಕಡಿಯದಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಬಸವಶಾಂತಿ ಮಿಷನ್ ಮಹಾದೇವ ಹೊರಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೊದ್ದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾಲಿನ್ಯವು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನರ ಸಹನೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅರುಣಾ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಹಿರೇಗೌಡರ, ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜಾರ್, ಶಂಕರ ಹಲಗತ್ತಿ, ಶಂಕರ ಕುಂಬಿ, ಶ್ರೀಶೈಲಗೌಡ ಕಮತರ, ಭವಾನಿಶಂಕರ ಗೌಡ, ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.