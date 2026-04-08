ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

<p>ಧಾರವಾಡ:ನಗರದ ಒಂದನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಕುಮಾರೇಶ್ವರನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಾರ್ಡ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್ಸಿ, ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲು ಐದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ 10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ, ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್ಸಿಯವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ವರ್ತನೆಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂತೋಷ ದೇವರಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಲಗತ್ತಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಳ್ಳಿಗುಡ್ಡ, ಉಲ್ಲಾಸ ಗುನಗಾ, ಮಂಜುನಾಥ ಹಿರೇಮಠ, ಉದಯ್ ನಾಯ್ಕ್, ಜಯಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ, ಗಾಯತ್ರಿ ಪೂಜಾರಿ, ಅಮಿತ್ ಬಸಾಪುರ, ಬಸಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್, ದರ್ಶನ್ ರಕ್ಕಸಗಿ, ನದಾಫ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಂದಣಗಾರ, ವಿ.ಬಿ. ಹಿರೇಮಠ, ಪಾಟೀಲ, ಮಳಗಿ, ರಾಜು ಸುರಪುರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-24-1581418643</p>