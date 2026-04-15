‘ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ: ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅವಶ್ಯ’

<p>ಧಾರವಾಡ: 'ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ, ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಜನಗಣತಿ ಪರಿಗಣನೆ (ಹೊಸದೋ, ಹಳೆಯದೋ?) ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕ್ಷೇತ್ರವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೋ?, ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ? ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ 12 ವರ್ಷವಾದರೂ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಸೂದೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು,. ಚರ್ಚೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>