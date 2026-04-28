‘ಮೀಸಲಾತಿ; ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯುವರೆಗೂ ಹೊರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡೆ ಸವಿತಾ ಅಮರಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೋಲಾಗಿರುವುದು ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೋರಿದ ಅಗೌರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಸೂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ ತೋರಿವೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮೀಳಾ ಜಕ್ಕಣ್ಣವರ, ಪ್ರೇಮಾ ನಡುವಿನಮನಿ, ಉಷಾ ಗದಗಿಮಠ, ಲೀಲಾವತಿ ಮಿಣಜಗಿ, ನೇಹಾ ಬುದ್ನಿ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಅಂಗಡಿ, ಮಂಜುಳಾ ರಾಮಡಗಿ, ಕಾವ್ಯಾ ಪಾಟೀಲ, ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಜ್ಞಾನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>