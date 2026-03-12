ಬೆಂಕಿ: ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ನಗರದ ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರದ ಕಸ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಸ ರಾಶಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಸದ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೀರು ಹರಿಸಿ ನಂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿ ಒಳಗಿದ್ದ ಕೆಂಡಕ್ಕೂ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಶಮನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಬೆಂಕಿ ಬಹುತೇಕ ತಹಬದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಗೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಭಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜು ತಳವಾರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>