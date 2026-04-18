ಫೈರೋಜ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಮತ್ತೆ ಮೂವರ ಸೆರೆ, ಬಂಧಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 12ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಧಾರವಾಡ: 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಮುಖಂಡ ಫೈರೋಜ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 12 ಜನರ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. 'ಟೆಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪರೇಡ್' ನಡೆಯಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಬಂಧಿತರ ಹೆಸರು ,ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ' ಎಂದರು. 'ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ 9 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಮೂವರನ್ನೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. ಐದಾರು ಮಂದಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು. 'ಫೈರೋಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ನಡುವಿನ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ, ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ಕತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳು ಇವೆ. ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ' ಎಂದರು. 'ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣ. ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕೆಲವರು ಆರೋಪಿಗಳು ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ' ಎಂದರು. ಏ.10ರಂದು ಫೈರೋಜ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.