ಯಮನೂರ ಚಾಂಗದೇವರ ಗಂಧಾಭಿಷೇಕ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ನವಲಗುಂದ</strong>: ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮರ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತ ಸಾರಿದ ಚಾಂಗದೇವ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳ ಯಮನೂರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಗಂಧಾಭಿಷೇಕದೊಂದಿಗೆ -ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಯಮನೂರ ರಾಜಾ ಬಾಗಸವಾರ ಚಾಂಗದೇವರ ಗಂಧಾಭೀಷೇಕದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಬರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಂದ ಓದಿಕೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬರ್ಗೆ ಮನೆತನ ಸಂತರು ಚಾಂಗದೇವನಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ತಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತರು ನೀರಿನಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರು.</p>.<p>ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಂತು ಮೆರವಣಿಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ -ಮಿಂದೆದ್ದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಉರುಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎಚ್.ಕೋನರಡ್ಡಿ ದಂಪತಿ ಸಮೇತರಾಗಿ ಗಂಧಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ವಿನೋದ ಅಸೂಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಭಕ್ತರು, ಆಂಧ್ರದ ಗಡಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>