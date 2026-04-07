ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ: ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ

ಗುಡಗೇರಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎರಡನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮವಾದ ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಪ್ರಭಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಎಎಂಎಸ್ ಹುದ್ದೆ ಸಹ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಯಂ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಗನಾಳ, ರಟ್ಟಗೇರಿ, ಗೌಡಗೇರಿ, ಹರಲಾಪುರ, ಸಂಕ್ಲಿಪುರ, ಸುಲ್ತಾನಪುರ, ಕಳಸ ಗ್ರಾಮಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿತ್ಯವೂ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>24/7 ಹೆರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ಗಳೇ ಹೆರಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 108 ವಾಹನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಜೆ ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 5 ನಂತರ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ಗಳೇ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಪಘಾತದ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಕುಂದಗೋಳ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರ ಕಳಸ ಬಿ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪಿ.ಎಚ್.ಸಿ.ಒ ಕಳಸ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಗಂಗಾಧರ ಧರೇಣ್ಣನವರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರಕಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>