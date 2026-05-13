ಸರ್ವೆ ಮಂದಗತಿ: ರೈತರ ಪರದಾಟ

<p>ಗುಡಗೇರಿ: ಜಮೀನಿನ ಹದ್ದಬಸ್ತು, ಲೇವಣಿ ನಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಪೋಡಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭೂ ಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಫೆ. 23ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ, ರೈತರ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರವರೆಗೆ ಹದ್ದುಬಸ್ತಿಗಾಗಿ 978, ಲೇವಣಿ ನಕ್ಷೆಗಾಗಿ 361 ಹಾಗೂ ಪೋಡಿಗಾಗಿ 155 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿವೆ. ಭೂ ಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ 7 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು 13 ಜನ ಇದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 501/3ರ 4 ಎಕರೆ 18 ಗುಂಟೆ ಹೊಲವನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮಾಡಿಸಲು ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈವರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಎದೆಯೆತ್ತರ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೈರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಸುಲಭ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮಾಡಲು ₹400 ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹದ್ದುಬಸ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಈರಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಎದುರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-24-877613232</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>