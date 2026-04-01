ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ: ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ

ಕುಂದಗೋಳ: ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಹಿಂಸೆ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜು ಮಾವರಕರ ಹೇಳಿದರು.

ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಮಾಜದವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ 1008 ಶಾಂತಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.

ನಂತರ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಮೇಳ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದವರಿಂದ ಕೋಲಾಟ ಮೂಲಕ ಎತ್ತಿನ ಚಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಲತಾ ಗಡ್ಡದವರ, ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಹುಬಲಿ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ, ಭರತೇಶ ಯೋಗಪ್ಪನವರ, ವಿಮಲ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ, ಬಾಹುಬಲಿ ಯೋಗಪ್ಪನವರ, ಬಸಪ್ಪ ಯೋಗಪ್ಪನವರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-24-1144546940