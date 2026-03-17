ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ

<p><strong>ಧಾರವಾಢ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟದೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಬಿರುಸಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಗಾಳಿ, ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚಿನ ಆರ್ಭಟ ಇತ್ತು. </p><p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರಿಂದ ಒಂದು ತಾಸು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಬೆಟ್ಟದೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಮೈದಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಹಲವರು ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. </p><p>ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂತು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಾದಿದ್ದ ಮಳೆಗೆ ಇಳೆ ತಂಪೆರೆಯಿತು.</p>