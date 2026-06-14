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ಹೆಸರಾಯಿತು ಹರ್ಲಾಪುರ: ಉಸಿರಾಯಿತು ಮಲ್ಲಕಂಬ

ೌರಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ
ಗೌರಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 4:19 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 4:19 IST
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ರೋಪ್ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಸೈಡ್‌ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಅನನ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ

ರೋಪ್ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಸೈಡ್‌ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಅನನ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ

ರೋಪ್‌ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಮೇಲೆ ವೃಶ್ಚಿಕಾಸನ ಮಾಡಿದ ಅನನ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ; ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ರೋಪ್‌ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಮೇಲೆ ವೃಶ್ಚಿಕಾಸನ ಮಾಡಿದ ಅನನ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ; ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ರೋಪ್‌ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಮೇಲೆ ನಟರಾಜನಾಸನ ಅನನ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ; ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ರೋಪ್‌ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಮೇಲೆ ನಟರಾಜನಾಸನ ಅನನ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ; ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ರೋಪ್ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಮೇಲೆ ನಟರಾಜನಾಸನ ಮಾಡಿದ ಅನನ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ರೋಪ್ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಮೇಲೆ ನಟರಾಜನಾಸನ ಮಾಡಿದ ಅನನ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ರೋಪ್ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಸೈಡ್‌ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಅನನ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ರೋಪ್ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಸೈಡ್‌ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಅನನ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ಹರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಮೋಘ್‌ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಸಿವೈಸಿಡಿ ತಂಡದ ಗುಂಪು ಪ್ರದರ್ಶನ (ಪಿರಾಮಿಡ್‌) ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ಹರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಮೋಘ್‌ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಸಿವೈಸಿಡಿ ತಂಡದ ಗುಂಪು ಪ್ರದರ್ಶನ (ಪಿರಾಮಿಡ್‌) ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ಹರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಮೋಘ್‌ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಸಿವೈಸಿಡಿ ತಂಡದ ಗುಂಪು ಪ್ರದರ್ಶನ (ಲೋಟಸ್‌ ಪಿರಾಮಿಡ್‌) ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ಹರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಮೋಘ್‌ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಸಿವೈಸಿಡಿ ತಂಡದ ಗುಂಪು ಪ್ರದರ್ಶನ (ಲೋಟಸ್‌ ಪಿರಾಮಿಡ್‌) ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ಹರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಮೋಘ್‌ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಸಿವೈಸಿಡಿ ತಂಡದ ಗುಂಪು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ಹರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಮೋಘ್‌ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಸಿವೈಸಿಡಿ ತಂಡದ ಗುಂಪು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ಹರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಮೋಘ್‌ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಸಿವೈಸಿಡಿ ತಂಡದವರು ನೀಡಿದ ರೋಪ್ ಮಲ್ಲಕಂಬದ  ಗುಂಪು ಪ್ರದರ್ಶನ  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ಹರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಮೋಘ್‌ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಸಿವೈಸಿಡಿ ತಂಡದವರು ನೀಡಿದ ರೋಪ್ ಮಲ್ಲಕಂಬದ  ಗುಂಪು ಪ್ರದರ್ಶನ  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜವಳಿ
ಮಲ್ಲಕಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಮೋಘ್‌ ಹಿರೇಮಠ
ಮಲ್ಲಕಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಮೋಘ್‌ ಹಿರೇಮಠ
ಮಲ್ಲಕಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಮೋಘ್‌ ಹಿರೇಮಠ
ಮಲ್ಲಕಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಮೋಘ್‌ ಹಿರೇಮಠ
ಮಲ್ಲಕಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಮೋಘ್‌ ಹಿರೇಮಠ
ಮಲ್ಲಕಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಮೋಘ್‌ ಹಿರೇಮಠ
ಮಲ್ಲಕಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಮೋಘ್‌ ಹಿರೇಮಠ
ಮಲ್ಲಕಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಮೋಘ್‌ ಹಿರೇಮಠ
ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ
‘ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಬಹುತೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಂದೆಯೂ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲಕಂಬ ಪಟುಗಳಾದ ಅಮೋಘ್ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದಡಿ ಮಲ್ಲಕಂಬಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೂ ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಮಲ್ಲಕಂಬ ಕೇವಲ ಸದೃಢ ದೇಹವನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ; ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಅಣ್ಣ–ತಂಗಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ.
ಮಲ್ಲಕಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಮೋಘ್‌ ಹಿರೇಮಠ
ಮಲ್ಲಕಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಮೋಘ್‌ ಹಿರೇಮಠ
Folk art

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