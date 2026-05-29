ಕನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿ: 'ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ನಾವು' ಒಕ್ಕೂಟ ಮನವಿ

ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕನಲ್ಲ, ಮಠ ಹಿಡಿದು ಕೂಡು ಎಂದು ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕನ್ಹೇರಿ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಮಠದ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮೀಯರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕುರಿತು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ 'ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ನಾವು' ಒಕ್ಕೂಟ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಹರ್ಲಾಪೂರ ಹಾಗೂ ವೀರೇಶ ಶಾನುಭೋಗರ ಮತ್ತಿತರರು ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ. ಅದೊಂದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಎನ್ನುವ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಕನ್ಹೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಶರಣತತ್ವ ಹೇಳಿದ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮೀಯರ ಯಾವ ತಕರಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶೂದ್ರತನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>