ಧಾರವಾಡ, ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ

ಧಾರವಾಡ: ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.

ಸಂಸದರ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು (ಕೆಸಿಡಿ) ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಯಿತು.

ಜಂಗಿ ನಿಕಾಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿ, ತೆರಳಿದರು.

ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡ ಕೆಸರುಮಯ ಆಯಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಪೈಲ್ವಾನರು ಮೈದಾನದಿಂದ ತೆರಳಿದರು. ಹಲವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದರು.

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಗರ ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ, ಗರ್ಜೂರ, ಕೆಂಗಾನೂರ, ಜಾಲಿಕೊಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಯಿತು.