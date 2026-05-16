12ನೇ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ ಇಂದಿನಿಂದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಆರ್.ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮೇ 16 ಮತ್ತು 17ರಂದು ಎರಡು ದಿನ 12ನೇ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಗದಗನ ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಧಾರವಾಡದ ಚಿತ್ತಾರ ಕಲಾ ಬಳಗ, ಕವಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಕವಲಕ್ಕಿ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 'ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ: ಚಹರೆ ಮತ್ತು ಹೊರದಾರಿಗಳು' ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಮೇಳದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸನತಕುಮಾರ ಬೆಳಗಲಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಸೊಪ್ಪಿನ, ಕೆ.ಎಸ್.ಶರ್ಮಾ, ವಿವೇಕಾನಂದ ದೊಡಮನಿ, ಬೀಬೀಜಾನ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಫರೀದಾ ಕರ್ನೂಲ್, ಲೆನೆಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀಫ ಬಿಳೆಯಲಿ, ಪ್ರೊ. ಐ.ಜಿ.ಸನದಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಪಿ.ಸುರೇಶ ಮಾತನಾಡುವರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾನಸ ಅವರಿಂದ 'ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ', ಶ್ಯಾಮಲಾ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ 'ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆ' ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಾಣಿ ಅವರ 'ಶಿಕಾರಿ' ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ರಿಂದ 'ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ: ಸ್ವರೂಪ– ಸಂಘರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ' ವಿಷಯ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಿ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ದಿನೇಶ್ ಅಮಿನ್ ಮಟ್ಟು ಮಾತನಾಡುವರು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ 'ವರ್ತಮಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ: ಏನು ಎತ್ತ?' ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರೊಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ, ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ, ಎನ್.ಎ.ಎಂ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾತನಾಡುವರು. ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ 'ಅನುಭವ ಕಥನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 7.30ರಿಂದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ