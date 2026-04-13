ಆದಿನಾಥರ ಜಯಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಆದಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಗರದ ಆದಿನಾಥ ಜಿನಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಿನಾಥ ಹೋತಪೇಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಂಚಗಾರ ಗಲ್ಲಿಯ ಆದಿನಾಥ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತೀರ್ಥಂಕರ ಆದಿನಾಥರ ಜನ್ಮಕಲ್ಯಾಣ (ಜಯಂತಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಜಿನಬಿಂಬಗಳಿಗೆ ಜಲ, ಕ್ಷೀರ, ಘುತ, ಆಮ್ರರಸ, ಚಂದನ, ಅಷ್ಟ ಗಂಧಗಳ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು. ಲೋಕಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಪಾಠ, ಭಕ್ತಿಗಾಯನ, ಅಷ್ಟಕ, ಆರತಿ, ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ, ನಾಮಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಅಜಿತ ಕಲಘಟಗಿ, ಅಜಿತ ರೋಖಡೆ, ಉದಯ ಧಡೋತಿ, ಆಶಾ ಬಾಗಿ, ಚಂದನ ಜವಳಿ, ತ್ರಿಶಲಾ ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಸುನಂದಾ ಜವಳಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-24-1964112590</p>