ಅಡಿಗಾಸ್ ಯಾತ್ರಾ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಗಳ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಗಾಸ್ ಯಾತ್ರಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಗಳ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ‘ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ₹2 ಸಾವಿರದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹20 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ, ದೇಶೀಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ₹5 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>‘ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್- ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಿರಲೆಂದು ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಡಿಗಾಸ್ ಯಾತ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ. ನಾಗರಾಜ ಅಡಿಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ರಿಯಾಯಿತಿ:</strong> ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಯುರೋಪ್, ಸಿಂಗಪುರ,ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಬಾಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನೇಪಾಳ-ಮುಕ್ತಿನಾಥ, ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರಾಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. </p><p><strong>ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:</strong> 7022259008 ಅಥವಾ 9449478944.</p>