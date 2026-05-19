ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ₹1.2 ಕೋಟಿ ಅವ್ಯವಹಾರ: ಆರೋಪ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸದೇ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಚನ್ನವೀರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, '2021ರಿಂದ 2025ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನುದಾನದ ವೆಚ್ಚ ತೋರಿಸಿದ್ದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಜು ₹1.2 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಅರ್ಜಿಗೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಪಕ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕದೇ, ಹಳೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಜನಾಲಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ನಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗಟಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಿಲ್ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಈ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಪಿಡಿಒ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ಪತಿಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಡ್ಡಿ ಕುನ್ನೂರು, ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸೋಮಶೇಖರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260519-24-560845662