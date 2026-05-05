ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸದರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಮಾನಗಳು ತಂಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಏರೊಡ್ರೋಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ದೇಶಿ ವಿಮಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾದರಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 11.4ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3,40,295 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಳಸಿದ್ದರು.

ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 94,891 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಳಸಿದ್ದರು. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು 91,739ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 30,924ರಿಂದ 13,966 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1,17,450 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದು 1,81,587ಕ್ಕೆ
ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.