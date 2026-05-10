ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಬಸವಣ್ಣ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೊನಿಯ ಮಹಾಶರಣೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದೆ ಶಿವಾನಿ ಕವಟೆಕರ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಬಸವಣ್ಣ, ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಸಿದ್ಧರಾಮ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.

ಅನುಭಾವಿ ಶಾಂತಾ ಕೆ. ಬಸವರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಕೋಳಿವಾಡ, ಸ್ನೇಹಾ ಭೂಸನೂರ, ಶಶಿಕಲಾ ಕೊಡೇಕಲ್, ಗೀತಾ ಸಾಲಿಮಠ, ಆಶಾ ಕವಳಿ, ಗೀತಾ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಸುಧಾ ಗಂಜಿ, ಶೈಲಾ ಹುಲಮನಿ, ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಬಣಕಾರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260510-24-1738182232