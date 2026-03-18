ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಗೋಮಾಳ ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಮನೆಗಳ ತೆರವು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗ್ರಹಾರ ತಿಮ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಮನೆ, ಗುಡಿಸಲು, ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಾಡಳಿತ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ 21 ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜಾಗವೆಂದು ಅಳತೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ತಾಲ್ಲೂಕಾಡಳಿತ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೆ.ಬಿ.ಮಜ್ಜಗಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಬಳಸಿ, ಶೆಡ್, ಗುಡಿಸಲು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸವಿದ್ದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ವೇಳೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದ ಎರಡು ಮನೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾವೆಯೇ ತೆರವು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದರು.

ಮುಖಂಡ ಮತ್ತಣ್ಣ ಶಿವಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಠರಾವು ಪಾಸಾಗಿ, 21 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೆಡುವಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೆ.ಬಿ. ಮಜ್ಜಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.