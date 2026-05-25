ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಜಾನುವಾರು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟ, ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಸಬಾಪೇಟೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 11 ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಬುಡರಸಿಂಗಿಯ ಶಾಂತಿನಾಥ ಗೋ ಶಾಲೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಸೂಲಸಾಬ್, ಇಜಾಜ್ ಬಂಧಿತರು. ಎರಡು ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೇಕಾರನಗರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಗಬ್ಬೂರಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಂಧನ: ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯ ಗಣೇಶಪೇಟೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಗರದ ಜಾಫರ್ ಅತ್ತಾರ ಅವರನ್ನು ಶಹರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಳವು: ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಜಕರಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿಯ ಸುಶೀಲಾ ವಸತಿಗೃಹದ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಶವಂತ ಅವರ ₹60 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಳವು ಆಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗುಡಗೇರಿ: ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೃಹಿಣಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಮೇ.22 ರಂದು ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕುರಿಗಳನ್ನು ಗುಡ್ಡದ ಕಡೆಗೆ ಮೇಯಿಸಲು ಹೋಗುವಾಗ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಗುಳ್ಳಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಎಂಬುವರು ಲೈಂಗಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಡಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ.23 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ