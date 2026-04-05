‘ಅನ್ನ ಸುವಿಧಾ’: ನೋಂದಣಿಗೆ ಹಿಂದೇಟು

ಗೌರಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲಾಖೆ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ 'ಅನ್ನ ಸುವಿಧಾ' ಯೋಜನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಹಾಗೂ ಬಿಪಿಎಲ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 3,89,863 ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು 488 ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನ ಸುವಿಧಾ ಯೋಜನೆಗೆ 7,934 ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 2,412 ಜನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 221 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು 1,428 ಹಾಗೂ ಅಳ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ 243 ಅರ್ಹರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕಲಘಟಗಿಯಲ್ಲಿ 48 ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.

'ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಆಯಾ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದಿನಾಂಕ 1ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಂತರ 6ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪಡಿತರವನ್ನು ಆಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನೋದ ಹೆಗ್ಗಳಗಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಪಡಿತರ ವಿತರಕರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ 10 ಕೆ.ಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಹರ ಮನೆಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಬಯೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಂತ್ರ ಒಯ್ದು ಫಲಾನುಭವಿಯ ಬಯೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260405-24-406338322