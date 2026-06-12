ಮನೋವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ವರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರಕ: ನಂದಿನಿ ಮಜೇಥಿಯ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆಂದ, ಕಲಾಕತ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವರು’ ಎಂದು ಮಜೇಥಿಯ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಂದಿನಿ ಮಜೇಥಿಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನವನಗರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಲಲಿತಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಜೇಥಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭಾವಲಹರಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಸಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಪೂರಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲಾ ಶಿಬಿರವು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಸುನಿತಾ ಮಾಳವದಕರ, ನಾಡು, ನುಡಿ, ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಆರ್.ಎಫ್. ಹಿರೇಗೌಡರ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ವಿ.ಬಿ. ನಿಟಾಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿ.ಡಿ. ಜಟ್ಟನ್ನವರ್, ಎಸ್.ಎಂ. ಕಾಂಬಳೆ, ಎಲ್.ಸಿ. ಬೆಲ್ಲದ, ಕಲಾವತಿ ಕುಗಟೆ, ಅಮರೇಶ್ ಹಿಪ್ಪರಗಿ , ಡಾ. ನಾಗರಾಜ ಸಾನು, ಸುನೀಲಕುಮಾರ್, ಡಾ. ಪ್ರತಾಪ್ ಬಹುರೂಪಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು: ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮೂರುಸಾವಿರಮಠ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಗೌರವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶಶಿ ಸಾಲಿ, ಲಿಂಗರಾಜ ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ, ಡಾ. ಎಂ.ವಿ. ಮಿಣಜಗಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಬಿ. ಗರಗ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಸಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-24-1997326226</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>