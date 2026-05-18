ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದ್ದಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಆವರಣದ ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ 20ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಜೋಡಣಾ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಭಿಜೀತ ಬೆಂಗೇರಿ ಪೌಂಢೇಶನ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೈನ್ ಯುಥ್ ಫೆಡರೇಶನ್ನ ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, 30 ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಉದ್ಯಮಿ ವಿ.ಎಸ್.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಘಿ, ಅಭಿಜೀತ ಬೆಂಗೇರಿ, ವಿಮರ್ಷಾ ಹೋತಪೇಟ, ವಿಕ್ರಮ ಬಾಂಡಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-24-1181967259</p>