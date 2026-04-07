‘ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರ’

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಸೋಮಶೇಖರ ಹುದ್ಧಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಟ್ರಸ್ಟ್, ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್, ಸಂಜಿವಿನಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥದ ಎ.ಜಿ.ಎಂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ನಗರದ ಜೈನ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜೈನ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾಧರ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜೈನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಗಾಗ ಆಯೋಜಿಸುವ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು, ‘ಉತ್ತಮ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧನಪಾಲ ಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬೀಳಗಿ, ಶಾಂತಿನಾಥ ಭವನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾವೀರ ಗೊಂಗಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಟಿ. ತವನಪ್ಪನವರ, ಡಾ. ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ, ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ಡಾ. ಅಶ್ವತ್ಥ, ಡಾ. ಪ್ರಮೋದ, ಡಾ. ರವಿರಾಜ, ಡಾ. ಸುಷ್ಮಾ, ನಂದಿನಿ ಗೋಟೂರೆ, ಜ್ಯೋತಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-24-2105666846</p>