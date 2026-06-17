<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮೈಕ್ರೊ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನರರೋಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ಮೃದುಲಾ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಹಲವರು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮೈಕ್ರೊ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವಿಜೇತರ ವಿವರ: ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ (45 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗ): ಡಾ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ನಿಶ್ಚಿತ್ ವಿ. ಗೌಲಿ (ಪ್ರಥಮ), ಡಾ. ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ್ (ದ್ವಿತೀಯ), ಡಾ. ನಂದನ್ ಹೆಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತ್ ಸಿ.ಎ (ತೃತೀಯ).</p>.<p>ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ (45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು): ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಕಿರಣ್ ಎಸ್.ಎಂ (ತೃತೀಯ). ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್: ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಮೃದುಲಾ ಪ್ರಭು (ದ್ವಿತೀಯ), ಡಾ.ನಿಶ್ಚಿತ್ ವಿ. ಗೌಲಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಗೌರಿ ಎಸ್., (ತೃತೀಯ).</p>.<p>ವಿ.ವಿಯ ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಪದ್ಮಲತಾ ನಿರಂಜನ್ ಸಾಧಕ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-24-1751224000</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>