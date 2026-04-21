ಬಸವ ಜಯಂತಿ; ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೀರಶೈವ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯು ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಗುರುಸಿದ್ಧ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಶ್ವಾರೂಢ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಕೋಲಾಟ, ಕರಡಿ ಮಜಲು, ಜಗ್ಗಲಗಿ, ಭಜನಾ ಮೇಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿತು.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪುತ್ಥಳಿ, ವಚನ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಶರಣ ವೇಷಧಾರಿಗಳು, ವಚನ ಕೋಲಾಟ, ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ, ಬಸವ ರಥ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಬಸವಣ್ಣರ ಚಿತ್ರಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು.</p>.<p>ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬೇಲೂರಿನ ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಠದ ಮಹಾಂತ ಬಸಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಹಿಸಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನಿಡಿದರು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕಲ್ಲೂರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ, ಡಾ. ಎಸ್. ರಾಜಾಶಂಕರ, ಡಾ. ನಾಗರಾಜ ಚಾಂದಿ, ಅಂಜನಾ ಢವಳೇಶ್ವರ, ಡಾ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಘಮಟಿಸಿದ್ಧಪ್ಪನವರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಳಪಂಗಡಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ: ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಉದ್ಯಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುರೇಶ ಸವಣೂರ, ರಾಜಶೇಖರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬಂಗಾರೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ಎಂ.ಪಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಂಕರಣ್ಣ ನೇಗಿನಹಾಳ, ರವಿ ಹೊಸೂರ, ಪಿ.ಸಿ. ಕಮ್ಮಾರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗು ನಂದಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಹೊರಕೇರಿ ಮಾಸ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮೋಹನ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ, ಸದಾನಂದ ಡಂಗನವರ, ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎಂ. ಸಾತ್ಮಾರ, ಸೋಹನ ಹೊರಕೇರಿ, ಸುರೇಶ ಹೊರಕೇರಿ, ಈರಪ್ಪ ಎಮ್ಮಿ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಧಾರವಾಡಶೆಟ್ಟರ್, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಟ್ಟಿ, ಪ್ರಭು ಶೆಟ್ಟರ್, ವಿನಯ ಹುಲ್ಲೂರು, ರಮೇಶ ಯಾದವಾಡ, ಭಾರತಿ ವಾಲಿ, ನವೀನ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>