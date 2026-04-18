ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೇರಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ಧ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ ಕುಬಸದ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮನ್ನೂರಮಠ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಶಿವು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಈರಣ್ಣಾ ಶಿಂತ್ರಿ, ಶೇಖರಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿರಗಣ್ಣವರ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಧಾರವಾಡಶೆಟ್ಟರ, ಅಂದಪ್ಪಾ ಹರದಾರಿ, ರಾಜು ಕೋರ್ಯಾಣಮಠ, ಜಗದೀಶ್ ಬುಳ್ಳಾನವರ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>