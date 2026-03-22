‘ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಬಸವವನದ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬರುವ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ನಗರದ ಚಿಂತನ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಿರುವ ವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, 'ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿದ್ದ ಮಹನೀಯರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಸೀನ ತಾಳಿದ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗರಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ನಿರ್ಧಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೆಹರೂ ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯ ಉಪವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಧಾರವಾಡಶೆಟ್ಟರ್, ವಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ, ವಂದನಾ ರಮೇಶ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-24-1624062834</p>