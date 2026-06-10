ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೇಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಬೇಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಹನಾ ಬಸವರಡ್ಡಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 61ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ: ಸುಜಯ ಕಿಣಿ (108ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ಗುಂಜನ್ ಗೀಜವಾನೆ (471), ಅನ್ಮೋಲ್ ಜಿ., (571), ಅಕ್ಷತ ಆರ್ಯ ಕುಮಾರ್ (627), ಶ್ರೀಶ ಅಮೀನ್ (652), ಸುಧೀಕ್ಷಾ ಎಚ್. ಎಸ್. (984), ಚೇತನ್ ಜೊತೆಣ್ಣವರ (1,187), ಓಂಕಾರ ಹುನಗುಂದ (1277), ಕುಮುದಾ ಹಾದಿಮನಿ (1615), ಅಭಿನವ್ ಪಿ., (1676), ಚಿರಾಗ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (1852), ಸೃಜನ್ (1912),ತರುಣ್ ಪಡಿಮನಿ (2599), ಮೊಹ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ (2660), ಅಮಯ ಶ್ಯಾನಭಾಗ (2669), ಮೊಹ್ಮದ್ ರಯ್ಯಾನ ಡಿ (2780), ಸಿಂಚನಾ ಕಾನಪ್ಪನವರ (2880), ನಿಶಿತಾ ಸಂಪತ್ (3326), ಪ್ರತೀತ ಶ್ಯಾನಭಾಗ (3411), ಸಾಗರ ಕಚವಿ (3532), ರ್ಯನ್ ರೇವಣಕರ್ (3869), ಅರ್ವ ಲೋಖಂಡೆ (4080), ಮಿಲಿಂದ ಮರಿಬಸಯ್ಯನವರ (4334), ಸಿಹಿ ಸಂಕಲ (4573), ಧನ್ಯಾ ಬೋಡೆ (4664), ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಉತ್ತರಕರ (4833).</p>.<p>ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗ: ಅಹನಾ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ (112) ಚೇತನ್ ಜೊತೆಣ್ಣವರ (216), ಸಿಂಚನಾ ಕಾನಪ್ಪನವರ (257), ಮದಿಹಾ ಫಾತ್ಮಾ (969), ಮೊಹ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ (1079), ನಿಶಿತಾ ಸಂಪತ್ (1104), ತರುಣ್ ಪಡಿಮನಿ (1232)</p>.<p>ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಕೃಷಿ: ಅಹನಾ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ (22), ಚೇತನ್ ಜೊತೆಣ್ಣವರ (281),ಸಿಂಚನಾ ಕಾನಪ್ಪನವರ (578),ತರುಣ್ ಪಡಿಮನಿ (802), ನಿಶಿತಾ ಸಂಪತ್ (813), ಮೊಹ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್(1135), ಚಿರಾಗ್ ಕುಲರ್ಣಿ (1177),ಕ್ಷಮಾ ಜವಳ್ಕರ್ (1236), ಮದಿಹಾಫಾತ್ಮಾ (1397), ಧನ್ಯಾ ಬೋಡೆ (1797), ಸೃಜನ್ (1861).</p>.<p>ಬಿ. ಫಾರ್ಮ್ ವಿಭಾಗ: ಅಹನಾ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ (42), ಚೇತನ್ ಜೊತೆಣ್ಣವರ (241), ಸಿಂಚನಾ ಕಾನಪ್ಪನವರ (412), ಸುಜಯ್ ಕಿಣಿ (687), ಗುಂಜನ್ ಗೀಜವಾನೆ (1109), ಮೊಹ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ (1388), ಮದಿಹಾ ಫಾತ್ಮಾ (1455), ತರುಣ್ ಪಡಿಮನಿ (1623), ನಿಶಿತಾ ಸಂಪತ್ (1744)</p>.<p>ಬಿ.ಎನ್.ವೈ.ಎಸ್: ಅಹನಾ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ (205) ಸಿಂಚನಾ ಕಾನಪ್ಪನವರ (255), ಚೇತನ್ ಜೊತೆಣ್ಣವರ (347), ತರುಣ್ ಪಡಿಮನಿ (808), ಮದಿಹಾ ಫಾತ್ಮಾ (816), ಕ್ಷಮಾ ಜವಳ್ಕರ್ (1399), ನಿಶಿತಾ ಸಂಪತ್ (1490), ಮೊಹ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ (1650)</p>.<p>ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ: ಅಹನಾಬಸವರೆಡ್ಡಿ (113ನೇ), ಚೇತನ್ ಜೊತೆಣ್ಣವರ (217), ಸಿಂಚನಾ ಕಾನಪ್ಪನವರ(258), ಮದಿಹಾ ಫಾತ್ಮಾ (972), ಮೊಹ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ (1083), ನಿಶಿತಾ ಸಂಪತ್ (1108), ತರುಣ್ ಪಡಿಮನಿ (1236) ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-24-327441023</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>