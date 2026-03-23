‘ನೃತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ’ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಾಟ್ಯಾಂಜಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿದುಷಿ ಶೃತಿ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ವಿದುಷಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪಾವಟೆ ಅವರು ‘ನೃತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ’ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ, ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿ, ದುರ್ಗಾ ಸ್ತುತಿ, ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತುತಿ, ದೇವರನಾಮ, ತಿಲ್ಲಾನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಪ್ರದೀಪ ಭಟ್ಟ ಅವರ ರಚನೆಯ ‘ಮೋಹಿನಿ ಭಸ್ಮಾಸುರ’ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ವಿದುಷಿ ಸಹನಾ ಭಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಕಲಾಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಇಟ್ನಾಳ, ಸಹನಾ ಭಟ್ಟ, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮಾ, ಪಂಚಮ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ರಘುಸಿಂಹ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-24-1335350517</p>