ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸೈಕಲ್ ಸಮುದಾಯದ ದಶವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ...

130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು, ಹೊಸ ಸೈಕಲ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
್ಮಿತಾ ಶಿರೂರ
ಸ್ಮಿತಾ ಶಿರೂರ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:13 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:13 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೈಸಿಕಲ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೈಸಿಕಲ್‌ ರೈಡ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಪಿರಂಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೈಸಿಕಲ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ಸದಸ್ಯರು
ಲಾಂಗ್‌ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್‌ ರೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೈಸಿಕಲ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ಸದಸ್ಯರು
Dharawada

