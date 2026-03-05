ಸೈಕಲ್ ಸಮುದಾಯದ ದಶವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ...

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾರಿ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನವೂ ಹೌದು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಪ್ರಿಯರು ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿದ ‘ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಬ್’ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>2016 ಜೂನ್ 1ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ‘ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಬ್’ ಈಗ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 10 ಮಹಿಳೆಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಕೀಲರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರೂ ಈ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಸುಕಿನ 4 ಅಥವಾ 5ಕ್ಕೆ ಇವರು ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತೋಳನಕೆರೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಬಿವಿಬಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಕುಸುಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಿತ್ತೂರು, ಹಳಿಯಾಳ ಅಥವಾ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳವರೆಗೂ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಡಿ ಬಳಿಯಿಂದ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾದರೆ ಅಳ್ನಾವರ, ದಾಂಡೇಲಿ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದವರು 50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೂ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಥಮ ಭಾನುವಾರ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಯಾವ ಮಾರ್ಗ, ಯಾರು ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುವವರ ಬಳಿ ಗೇರ್ ಇರುವ ಸೈಕಲ್ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರುವವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ 15 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ದೂರದ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಬೈಸಿಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಅಡೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದು 1,200 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದ ಸೈಕಲ್ ರೈಡ್ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 100 ಕಿ.ಮೀ, 200 ಕಿ.ಮೀ, 300 ಕಿ.ಮೀ, 400 ಕಿ.ಮೀ, 600 ಕಿ.ಮೀ, 1000 ಕಿ.ಮೀ, 1200 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ರೈಡ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೈಡ್ ಆಯೋಜಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ (ಎಫ್ಎಸ್ಒಎಂ) ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಾನಂದ ದಂಡಾವತಿಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಾಘಾ ಬಾರ್ಡರ್ವರೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು 8 ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಗರ ಲಾಲ್ಚೌಕ್ವರೆಗಿನ ರೈಡ್ನಲ್ಲಿ 23 ಸದಸ್ಯರು, 2025ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಧನುಷ್ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರೈಡ್ನಲ್ಲಿ 40 ಸದಸ್ಯರು, 2026ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬಯಿಯಿಂದ ಗೋವಾವರೆಗಿನ ರೈಡ್ನಲ್ಲಿ 23 ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ 1,000 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಬೈಸಿಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಪಿರಂಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಾಹಿತಿಗೆ www.hbcriders.com ನೋಡಬಹುದು.</p>.<div><blockquote>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೈಸಿಕಲ್ ರೈಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ </blockquote><span class="attribution">ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಪಿರಂಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<h2>ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ</h2><p>‘2019 ಜನವರಿ 26ರಂದು ‘ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಬ್’ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕುಸುಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈಪಾಸ್ವರೆಗೆ 4 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ‘ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ರೈಡ್’ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪಡೆದಿದೆ. 1235 ಬೈಸಿಕಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಾನಂದ ದಂಡಾವತಿಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>