ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮಹಾಸಭಾದ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಿಷಪ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಬಿಷಪ್ಗಳ ದೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಷಪ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಬಿಷಪ್ಗಳ ಸನ್ಮಾನ, ಗದಗ ಬಿಷಪ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ವಿನೋದ್ ಎಂ. ಚಾಕೊ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧನೆ ನಡೆಯಿತು. ರೆವರೆಂಡ್ ದೇವರಾಜ ಎಚ್. ಬಂಡಿ, ರೆವರೆಂಡ್ ಸದನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ರೆವರೆಂಡ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಜಾನ್, ರಾವರೆಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಬಾಬು ಪಿ. ಪುಲುಗುಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಇತರ ರೆವರೆಂಡ್ಗಳು ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಷಪ್ ವೆನಿಯಲ್ ಮೋಸೆಸ್ ವರದಿಮಂಡಿಸಿದರು. ವಲಯ ಬಿಷಪ್ ರೆ. ಸುನಿಲ್ ಜಾಕೋಬ್, ರೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಗಡಿವೊಡ್ಡರ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಸುವರ್ಣ ಕಲ್ಲಕುಂಟ್ಲ, ಬಾಳಮ್ಮ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಜತ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಮಠ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>