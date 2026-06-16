ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬಿಡಿ, ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ’ ಸಿದ್ದ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಬಹುದು’ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಸಿದ್ದ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಜಾಗೃತಿ ನಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದತ್ತಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ 95ನೇ ಬಾರಿ, ಶ್ರೀಧರ ಜೋಶಿ 60ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ವಿನೋದಕುಮಾರ ಪಟ್ವಾ 71ನೇ ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ವಿ.ಎಸ್.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಶಿವಯೊಗಿಮಠ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೋವೆರ, ನೀಲಿಮಾ ಅಶೋಕ ಕೊಟ್ಟಣ, ಅಜಯ ಮುದಗಲ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ವೀರೆಂದ್ರ ಛೇಡಾ, ರವಿ ನಾಯ್ಕ್, ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಟವೆ, ರಕ್ತಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಎಸ್., ಸಿ. ಡಿ. ಕಳಸಗೌಡರ, ನವೀನ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಜಾಗೃತಿ ನಡಿಗೆ ರಕ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ನೀಲಿಜಿನ್ ರಸ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತ, ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ದಾಜಿಬಾನಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೂರುಸಾವಿರಮಠ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಿ ಪುನಃ ರಕ್ತಕೇಂದ್ರ ತಲುಪಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-24-212836226</p>