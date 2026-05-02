‘ಭಗವಾನ್‌ ಬುದ್ಧ ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗೋಣ’

'ಬುದ್ಧ ಶಾಂತಿ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು. ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದರು. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆಯೋಣ' ಎಂದು ಎ.ಸಿ.ವಾಲಿ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಬಯಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ತತ್ವಗಳ ಪಾಲನೆ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪಿ. ರಾಜೀವ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಧ್ಯಾನವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ ದೂರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಬುದ್ಧನು ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲರೂ ದಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾವಕಾರ ಹೇಳಿದರು.

ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪ್ರೇಮನಾಥ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನೀಲಕಂಠ ಆಕಳವಾಡಿ, ಚೆನ್ನು ಹೊಸಮನಿ, ಲಲಿತ ಬಸಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ, ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟರ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮೊದಲಾದರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260502-24-1910431240