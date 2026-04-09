ಖಾಲಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಉಣಕಲ್ನ ಹೊಸಮಠದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಖಾಲಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಇಂಚಲ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಅವರು ವೇಗವಾಗಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಿದ್ಧನಾಥ ಪೊಣಾಯಿ ಬೈಲೂರ ಅವರಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ಜೋಡಳ್ಳಿ ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ 3ನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ₹51 ಸಾವಿರ. ಕಡೊಲಿ ಸಾವಂಗಾವ್ (4ನೇ ಬಹುಮಾನ), ಕಾಡನಕೊಪ್ಪ ಸಾಂವಗಾವ್ (5ನೇ ಬಹುಮಾನ), ಸೋಲಾರಗೊಪ್ಪ ಜೋಡಳ್ಳಿ (6ನೇ ಬಹುಮಾನ), ಉಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಚಿಂಚನೂರು (7ನೇ ಬಹುಮಾನ), ಮೊರಬ (8ನೇ ಬಹುಮಾನ), ಮಾಲಾಪೂರ ಡುಮಗೋಳಿ (9ನೇ ಬಹುಮಾನ), ಅರಳಿಹೊಂಡ (10ನೇ ಬಹಮಾನ), ರಾಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗೆ 11ನೇ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉಣಕಲ್, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬೈರದೇವರಕೊಪ್ಪ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜಣ್ಣ ಕೊರವಿ, ಚನ್ನುಪಾಟೀಲ, ಗುರುರಾಜ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸಿದ್ದು ಮಾಯಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಉಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-26-765464053</p>