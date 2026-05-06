ಬಸ್‌ ತಂಗುದಾಣ ಕೊರತೆ; ನಿತ್ಯ ಅವಸ್ಥೆ

ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗೊಂದೆನಾಯ್ಕರ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ ಎನ್ನದೇ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ದೂರದ ಊರು ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವವರು ಸರಿಯಾದ ತಂಗುದಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರದ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ, ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ನಗರದ ಕೆಲ ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೂರಲು ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ನಿಲ್ಲಲು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗವೂ ಇಲ್ಲ.

ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ, ಹೊಸೂರು, ಉಣಕಲ್, ಸಾಯಿನಗರ ಕ್ರಾಸ್, ಶ್ರೀನಗರ ಕ್ರಾಸ್, ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್, ಗದಗ ರಸ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಸರ್ಕಲ್, ಭಾರತ್ ಮಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇಂಡಿಪಂಪ್, ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ, ಗಬ್ಬೂರ ಕ್ರಾಸ್, ಹಳೇ ಕೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೇರಿ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ.

ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು ಇರದ ಕಾರಣ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದೆ. ತಂಗುದಾಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವವರು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಇಂಡಿ ಪಂಪ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಾವೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಲ್ಲದೇ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

'ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಹಳೇ ಕೊರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನ ದಿನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಬಸ್ ಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕುಸುಗಲ್ಗೆ ತೆರಳುವ ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260506-24-1163320793